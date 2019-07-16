【過程大公開】吳若希搵許廷鏗洗牙初體驗

歌手許廷鏗（Alfred）嘅另一個身份係執業牙醫就係人都知，但唔係個個都試過搵佢睇牙，相信唔少人都好想知佢手勢好唔好！呢日歌手吳若希（Jinny）就喺社交網畀咗個好評許牙醫，佢分享同Alfred嘅合照並留言：「認識那麼久，第一次找許醫生洗牙，跟他唱歌一樣那麼專業，抵我咁鍾意佢！💕💕💕」網友都好好奇個過程係點，仲有人問Alfred有冇一路洗牙一路播佢自己啲歌，而Jinny亦有回應網友，佢話自己以前問過Alfred係咪所有牙醫都會邊洗牙邊同病人傾偈，分散病人嘅注意力：「佢答我～都唔係嘅～睇各個人啦～～～～～ 所以⋯⋯ 許醫生幫我洗牙嗰陣係一句野都冇同我講過😂😂😂😂😂」睇嚟粉絲們想借睇牙親近Alfred，同佢吹吓水就有啲難度喇！



此外，Jinny亦分享咗一張佢同老公Alex嘅合照，仲話係許攝影師大作：「好寫實，可以攞《亞太區我今日最喜愛大獎》～恭喜你，許先生～～」相入面Alex有啲錯愕咁望住鏡頭，而Jinny就擺出陶大宇式經典掩面甫士，唔知發生咩事呢？Jinny仲問大家：「幻唔幻想到我哋平日點相處？🤗」咁樣相處......都幾歡樂呀！



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