【娛場】風水狂人李居明：冇人肯做特首！

沉悶的香港需要一些幽默。今年4月，《粵劇特朗普》公演引起網民熱話，從未看過粵劇的年輕人都起哄說要去一睹「特朗普」風采。一直以為粵劇只有中國古典人物登場，想不到居然來個中美政客Crossover，連「金正恩」也來踩場！



大膽創作《粵劇特朗普》的是誰？是自認比特朗普還要癲的玄學家李居明。觀眾或會記得他是個「風水佬」，在電視新春節目為大家解說運程。事實上，李居明對做足30年「風水佬」已相當厭倦：「三十年啦，你諗下三十年嚟日日去見客批八字睇風水，對於一個人嚟講已經係好悶㗎啦。」



自小就對粵劇有興趣的他，2011年成立「盛世天戲劇團」，親自撰寫新戲寶，推動粵劇新浪潮。2012年，他以白武士的身份，以月租一百萬的天價承租北角新光戲院，讓戲院擺脫被清拆的命運，繼續發揚粵劇文化。



《粵劇特朗普》是他第34套粵劇作品。李居明透露原本構思有特首林鄭月娥的角色出場，但冇一個老倌肯演！連歷任特首梁振英和董建華都是出場人物名單之內！到底李居明有甚麼主意？請即收看《娛場》，了解這位「風水佬」匪夷所思的一面！