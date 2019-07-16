曾提名最佳男主角　《蝙蝠俠》男星Karl Shiels離世

曾參演《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）的愛爾蘭男演員Karl Shiels日前離世，終年47歲。暫時未知Karl的死因。不過據知他臨終前仍在趕拍劇集《Fair City》，有指他於拍攝期間不斷入睡，惹來同劇演員關注，之後被發現在睡夢中離世。有知情者指Karl最近要靠柺杖走路，身體亦出現強烈痛楚，可是劇組卻沒有人對他伸出援手，只會在背後批評他。



除了《蝙》之外，他與女星姬蒂班查（Cate Blanchett）於電影《一級死亡報導》（Veronica Guerin）中合作過。此外，他亦參與過多部著名劇集包括《浴血黑幫》（Peaky Blinders） 與及《都鐸王朝》（The Tudors）。而他先後憑劇集《Capital Letters》及《Fair City 》兩度提名有「愛爾蘭奧斯卡」之稱的愛爾蘭影視學院電視頒獎禮最佳男主角獎。



除了是愛爾蘭影視界紅星之外，Karl亦活躍於劇場界。他主演過舞台劇之餘亦擔任都柏林Theatre Uopstairs劇團的藝術總監。

