姜至奐涉性侵遭解約　受害人疑遭恐嚇促和解

韓國42歲男星姜至奐上周二晚在光州寓所涉性侵及性騷擾事務所兩名女職員被拘留調查，事務所今日發聲明表示今年5月跟姜至奐簽約，沒料到突然發生了不好的事，令雙方信賴關係破滅，無法與合作，並宣布跟他解約。



昨日姜至奐透過代表律師承認涉性侵及性騷擾，並向受害人道歉，但昨晚韓國《Channel A》節目爆料指兩名受害人疑遭受恐嚇被要求提出和解。據悉兩名受害人並非事務所直屬員工，她們受聘的公司疑受到姜至奐家人施壓，又或是因為與姜至奐事務所有合作關係，故透過社交網留言給二人作威脅，要求她們答應和解，內容包括：「姜至奐要失去的都已失去，沒甚麼好害怕，反而是你兩個要害怕將來面對的事。」、「公司已將你們的住址告訴姜至奐的家人，今日見過面吧，如果你哋仲拒絕和解，錯過了時機，到時連賠償都得唔到，甚至可能攬住一齊死！」又向受害人表示如果案件鬧上法庭，到時出庭作供，必定有大批傳媒採訪，二人身份曝光後便要承受更大的痛苦。



而據光州警署透露，受害女子的代表律師已向警方提交相關資料，指受害人曾接到恐嚇被促請和解一事，又指相關的恐嚇留言是來自聘用受害女子的公司人士，而非姜至奐的事務所，目前警方正就此事作商討。



此外，據韓國《文化日報》披露，兩名受害人作供時稱，案發當天姜至奐在寓所招待了包括兩位受害人及經理人等7人，當天是為了其中一位職員離職舉行歡送會，姜至奐在經理人等5人離開後，與留下來的兩名受害人一起玩「真心話大冒險」的遊戲，如拒絕作答便要被罰飲酒。受害人指姜至奐一直在問她們有關性方面的問題，沒辦法只好一直選擇飲酒。結果他們三人一共飲了一瓶香檳，之後姜至奐於當晚6時左右上了3樓寢室休息，二人便到2樓房間休息。受害人指當初姜至奐在其餘5人離開後，曾向她們說因二人隨身物品較多，故等一會替二人Call的士，才着二人留下來，又指平日公司職員亦會在姜至奐2樓的房間留宿。