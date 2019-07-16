集體迷姦案今日開審　鄭俊英崔鍾勛否認控罪

韓國男星鄭俊英涉嫌偷拍性愛片及在勝利及崔鍾勛等人的聊天群組內分享相關視頻而被拘留調查，其後鄭俊英與崔鍾勛被揭曾涉集體迷姦案而被追加立案調查，二人早前在第二次聆訊準備日時均否認控罪，而二人在今午2時10分於首爾中央地方法院出席第一次公開聆訊。



鄭俊英在庭上向受害人道歉：「我向受害人表示歉意，並正在反省之中，我的確有做錯的地方，我想在庭上解開我覺得委屈的地方。」他的代表律師指，鄭俊英承認曾經偷拍，但否認有計劃強姦受害人及其他女性，他指當時與受害人是在雙方協議下發生性關係，而受害人當時亦不是處於沒有意識或不能反抗的狀態，代表律師又指對方是用非法途徑取得聊天記錄，所以該證據亦應被視為無效。



崔鍾勛同樣否認強姦指控，他的代表律師指：「對於單獨性侵的指控，崔鍾勛的確曾在陽台與受害人見面，但沒有強制擁抱及親吻對方，至於集體迷姦的指控，崔鍾勛沒有聯同其他被告犯事，而受害人當時亦不是處於無法反抗的狀態。」代表律師又指在崔鍾勛記憶中，他並沒有與受害人發生性關係，而崔鍾勛又對惹起爭議表示抱歉，但強調從來沒有性侵或強姦受害人，亦從沒有此計劃。



而第二次聆訊將於8月19日進行，將會傳召原告方的證人出席，因此聆訊將以非公開形式進行。