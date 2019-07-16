食咗防腐劑！陳逸璇：扮新人仲呃到人

歌手陳逸璇（Jolie）到電台宣傳新歌《短暫的新分》，最近重返環球的她表示已有13年沒來電台，笑言娛樂圈的人食了防腐劑：「所以我都仲呃到人扮新人，但多咗啲歷練，出面Young，入面老嘢。（依家嚟電台會唔會唔慣？）冇喎，幾興奮，反而媽咪緊張，頭先做訪問佢打嚟，但我做緊訪問，之後佢Message我話電台有我訪問，所以爹哋媽咪都好緊張我啲訪問。」她又謂上年簽番環球，然後有參與演唱會及要練歌，始終她之前唱開英文歌多，跟廣東歌唱法不同。



做完直播先識驚



Jolie又指現時很多人唱歌都好叻：「以前冇咁多Social Media，但依家周街啲人都識唱歌。」她又謂昨晚試了開直播唱歌，笑言感覺特別：「好似冇人聽咁，但其實有幾千人聽，原來做咗個大騷都唔知。」她又笑言原來在 Facebook做完直播後會流傳下去：「我之後先識驚，等我唱Live時仲好輕鬆咁，冇諗過會發到咁大，遠到我加拿大嘅表姐都有Message我，所以Social Media嘅力量唔同，真係唔認老都唔得。」她又謂之後想做多些直播，因為效用好大，但自己較喜歡睇現場觀眾的反應，所以現時要慢慢適應。



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