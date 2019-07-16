唔怕囡囡迷偶像　陳柏宇遠距離監視住

歌手陳柏宇（Jason）帶同師弟妹葉巧琳（Mischa）及莊正（Lester）出席慈善活動，同場還有以總理現身的賭王何鴻燊之子何猷啟及副主席馬清揚，席間身為「愛心先鋒」的Mischa及Lester分別上台獻唱新歌。而擔任「愛心大使」的Jason講到最有意義的義工活動，就是日前到兒童院探訪：「有好多人都誤以為啲小朋友太曳先入去住，嗰啲就係男童院，兒童院就係啲父母冇時間照顧入去住。」等囡囡Abigail長大後會一齊做義工？他坦言都會：「可能會去探訪、或者去做動物義工，因為佢都鍾意動物。」至於「貓奴」Mischa表示閒時都有去做動物義工：「有時見到有啲小朋友需要人暫養，都會幫吓手。」



講到現場有「小鮮肉」男團，吸引大批Fans到場追星，問到Jason可會介意Abi大個後追埋一份？他大方笑言：「咪追囉！佢有數啦，佢老竇做呢行，都可能會受影響，到時咪介紹吓，但我就尷尬啲。（會呷醋？）唔會，呢個係個個小朋友嘅成長階段，接觸呢行嘅機率高，追星嘅機率都高啲，唔擔心嘅，自己做晒啲嘢就係free time，我會離遠監視住！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。