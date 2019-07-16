Queena與Tyrese共舞　獻出人生第一次

BOP天堂鳥成員Tyrese及Bingo成員Queena於跳舞項目合作項目cover KARD歌曲《Bomb Bomb》，因為拍攝前一天下大雨，但拍攝當日天公作美，而天氣相對更悶焗，讓Tyrese及Queena更辛苦。



Queena表示：「今次合拍舞係我第一次和男仔跳舞，揀咗一隻幾有難度嘅舞蹈，自己初頭會擔心自己手同Tyrese力量嘅差距。」又說今次舞種無論男女part都行型格。所以練習時，一直都和Tyrese討論動作的出力點、轉接位和整齊度。因為她是處女座，所以比較執着，幸好Tyrese個人好相處，同他合作較舒服。她說：「以往一直同女仔合跳比較多，今次係我第一次同男仔跳舞，第一次和男仔相處咁長時間，過程中有唔同嘅感覺，係幾特別嘅！」



Tyrese表示未有此項目前，也曾打算跟Queena齊編舞，今次公司有此Project終可奉旨合作，又覺得拍此具爆炸力的舞曲MV，最難之處是在戶外跳舞，更爆MV曾因天雨而一改再改期：「個MV期改到第三次先完成拍攝，因為之前嗰兩次日日都落大雨，不過到好天時，陽光實在太猛烈，我又着長袖衫，因為太熱都拍得好辛苦，拍完兩次就算，因為唔可以再拍第三次。」



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