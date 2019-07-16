李靖筠邀上節目　霍汶希獲驚喜慶生

樂壇新人李靖筠（Gladys）日前為一連七集電台節目擔任客席DJ，為咗打響頭炮，首集就請嚟重量級嘉賓、公司嘅「大家姐」霍汶希（Mani），二人喺節目中大談經理人與藝人間的趣事。



Gladys話完全冇諗過可以成功邀請到Mani上節目：「都係膽粗粗、搏一搏問吓，其實Mani朝早有嘢做，陣間又要飛，點知佢真係應承。」節目中，二人大放笑彈，講到點解會簽約公司，Gladys話係因為覺得Mani好有「雷」，Mani大笑話：「借問聲，短短時間，你何來覺得我有『雷』呢？」之後Gladys又話自己一心諗住做演員，問Mani點解要佢唱歌，Mani就話覺得佢有咁嘅能力，應該要試多啲嘢：「如果我推佢去死其實我都要死，哈哈，所以我唔會亂嚟，我都唔好害自己嘛。」



錄完節目後，Gladys立即衝出錄音室，然後熄燈捧住蛋糕同一眾DJ入錄音室，原來係為Mani預祝17日生日，許願時，Mani就話希望Gladys大紅大紫。



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