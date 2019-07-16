劇集歌吸長輩粉絲！連詩雅：始終鍾意唱情歌

歌手連詩雅（Shiga）到電台宣傳新歌《過路人》，表示已超過一年沒有上電台派歌：「好感動，又有啲緊張，但都開心，咁耐冇派歌都有諗Fans會唔會唔記得我，但首歌反應都幾好，原來大家冇忘記我。」她透露歌曲似自己之前的情歌：「我始終鍾意唱情歌，呢首歌係講從來冇得到感情嘅人，你同唔到嗰個人行到最後，你就係過路人。（你自己嘅經歷？）唔係，係朋友嘅經歷，不過我諗好多人都經歷過單戀，或者一廂情願嘅經歷。」



新歌同盧冠廷作品撞名



講到此曲與盧冠廷的歌撞名，她笑言自己的歌不但講出女生心聲，更講埋男生心聲：「冇分男女，雖然女仔好似感受大啲，但其實好多男仔朋友感受都大過女仔。」她又謂希望唱多些不同類型的歌，唱到劇集歌都很開心，笑言之前出了首劇集歌，吸納了長輩朋友唱她的歌，感覺幾得意 ，但都希望可以出番個人的歌，兩樣都有就最好。她又讚新老闆何哲圖親力親為，大家會有商有量。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。