唔再係排第一　單文柔呷囡囡醋！

藝人單文柔（Phoebe）今年四月為丈夫陳展鵬誕下女兒「小豬比」，今日首次出席公開活動，她表示：「其實我之前都返咗公司做兒童節目嘅嘉賓，當係warm up，都好開心，但太耐冇出鏡，所以有少少緊張。」



停咗餵人奶



問到湊女的情況？她稱很享受：「佢好易湊，好少喊，所以一喊我就要搵係乜原因。我係緊張媽咪，見佢喊或者有啲反應，我唔知佢咩狀況，片又換咗、涼又沖咗、奶又飲埋，最後發現佢係扭計。依家主要係我同工人姐姐湊，展鵬之前忙拍劇，依家佢放假會多啲時間湊個女，佢一起身就要睇個女，有時我要叫佢幾聲，佢先聽到我叫，我依家係排第二。（你有冇呷醋？）多多少少都有，但係自己個女都OK。（你出去做嘢會唔會好掛住個女？）會，我今日出門口唔記得同囡囡講再見，我都即時打電話返屋企同佢視像傾偈。（依家有冇餵人奶？）已經停咗，因為好辛苦，而且我想工作，所以囡囡飲緊之前啲人奶。」



問到是否全面復工？Phoebe謂要等公司安排，至於會否不接劇集，因為工作時間太長？她坦言：「要兼顧咗屋企先，因為小朋友仲細，好似今日我出去做嘢，我都會好早起身，安排好晒啲嘢先出門口，否則會覺得好對BB唔住。」



為咗老公練高球



另外，Phoebe最近積極學打高爾夫球，問到是否被老公嫌球技不濟？她笑言：「老公嘅運動細胞好好，我一年前學過打，但因為有咗，所以唔郁得咁多，就停咗訓練，坐咗月隔咗一排冇運動，依家打番好生疏，老公落場打嘅時候又要兼顧埋我，佢enjoy唔到，所以今個暑假嘅目標係練好高爾夫球，主要係想陪佢玩。」



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