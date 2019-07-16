珍珠奶茶殺人事件！Cheronna唔係第一個死

女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）到電台錄廣播劇，她表示已很久沒玩廣播劇，又謂中學曾參加廣播劇比賽：「同同學一齊寫劇本，分配角色，比賽時大家一齊出去讀故事，又是整啲Background Music，我都覺我哋幾專業，係好特別嘅經驗，都幾好玩，以前細個會聽廣播劇啲愛情故事，自己會有好多幻想。」她又謂對上一次聽廣播劇已是中學的事：「記得中學箍牙牙醫診所播，當時有森美，廣播劇真係青春嘅代表。」



問到錄廣播劇難嗎？她謂：「好玩，唔覺得難，如果想演愛情戲但冇得演，我會想喺廣播劇做多啲愛情戲。」她又謂今次錄的廣播劇是關於珍珠奶茶殺人事件，笑言：「如果Super Girls入面，我應該會係最後一個畀珍珠奶茶殺死嘅人，因為我唔鍾意飲，但第一個被殺死嘅應該係Aka，因為佢最忍唔到口，抵受唔到甜嘢嘅誘惑。」工作方面，她表示今年比上年多了很多商演，自己都會做多些跳舞表演，亦為之後的歌作準備。她又謂見到新歌《無利可圖》作曲有自己個名很開心，希望之後的歌自己都有份參與作曲，直至有一首自己可以作晒全首。



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