鮑起靜黎瑞恩擔正微電影　入圍歐洲印尼影展

演員鮑起靜（鮑姐）與黎瑞恩（小恩子）為香港電影導演會大師班畢業作品微電影《骨肉香》擔任主角，作品於月前已在學生的畢業禮中播放。導演兼編劇潘梓然（Tim）公布喜訊指《骨》成功入圍歐洲及印尼兩個海外影展，包括斯洛文尼亞舉行的「Grossmann Fantastic Film and Wine Festival」及在印尼巴里舉行的「MINIKINO FILM WEEK (MFW) – Bali International Short Film Festival」。



導演潘梓然表示心情非常興奮及期待，感謝鮑姐及小恩子不收酬勞仗義相助這部作品，他說：「雖然呢部片長只係短短25分鐘，但每一位演員都好落力同認真去演，尤其鮑姐同小恩子有突破嘅演出，保證大家從未見過，仲記得邀請鮑姐同小恩子嗰陣，我哋都戰戰兢兢，點知兩位一聽到幫導演會大師班學生完成畢業作品，為香港電影培育新血，佢哋就義不容辭應承，全部同學都好感動，小恩子仲萬歲足每日三餐，請大家食好嘢！」



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