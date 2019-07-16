52歲林利簽字娶台灣老婆：始終要有個家！

52歲歌手林利今日正式脫單升做人夫，林利曾患有直腸癌，上年接受切除腫瘤手術，現已康復。今午他與台籍女友Erin在律師樓簽字結婚，一對新人穿上簡單便服在林利媽咪及胞弟見證下進行儀式，林利說：「仲緊張緊，今日心跳未停過，有啲唔敢相信，依家幾好雙雙對對，做咗人夫開始有個責任，始終每個人都需要有個家，個心同工作都會定落嚟，我係好適合結婚嘅，我嚮往咗好耐，對我嚟講係好好。」本來太太母親都會來港見證簽字儀式，怎知岳母護照過期，不過他跟太太都會到台灣再註冊一次。



林利笑言原來在律師樓註冊氣氛好嚴肅，當他與太太咀嘴時，他還講笑說：「你尋晚食咗大蒜？」好讓氣氛輕鬆一下。儀式結束後林利與太太二人世界到中環一餐廳撐枱腳，他說：「你望吓我，我望吓你，以後就叫老婆老公，都係好大轉變。」因為沒有擺酒打算，所以註冊都沒有通知朋友，他說：「真係簡簡單單，好切合我嘅個性。」



林利坦言都想生B，問到太太有喜未？他說：「未，你估咁容易，我會努力吓，請教吓杜生（杜德偉）點樣整出嚟。」他表示太太暫時會港台兩邊走，不過將來會在港時間較多。下個月他將會到俄羅斯做一個慈善演唱會，屆時太太都會同行，接住又要開拍新劇《使徒行者3》，所以最快都要年底才去度蜜月，他說：「依家計劃去坐郵輪。」



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