帶愛女返港出活動！李蘊等個仔大啲就復出

藝人李蘊（Renee）現居於廣州，今日她首次帶大女羅紫晞返港出席公開活動，Renee稱女兒現已3歲，將讀幼稚園，細仔下個月滿一歲。問到可有廣告商邀她和子女拍廣告或工作？她稱之前都有，但始終不在港居住，很難夾時間，今次都是因回港看演唱會，剛好夾到時間出席這次親子活動。講到囡囡即將上幼稚園，Renee指屆時她和母親會輪流接送，因始終不放心交子女給外人照顧，她謂：「囝囝依家都好黐身，仲係餵緊母乳，大女餵母乳到歲半，因為母乳對小朋友同媽媽健康都會更好，所以盡量畀到都畀。」



問到可想返幕前演出？她笑稱：「再等多2年，囝囝大啲就可以甩身，可以做吓嘢。（幫老公手？）佢做地產我唔識，其實我細細個就入行，都冇做過出面工作，自己就對小朋友好似Playgroup、寵物都有興趣。」問到近來可有與好姊妹鄧紫棋見面？她謂大家都忙，有電話保持聯絡。可有催對方快快加入人妻行列？Renee謂：「佢唔同，佢有事業要顧，但我都唔畀佢做高齡產婦嘅。」



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