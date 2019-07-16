公開抱B照　HAHA發文讚老婆：你係超級英雄

育有兩子的韓國綜藝節目《Running Man》的39歲主持HAHA與35歲歌手太太Star昨日追女成功，Star昨日在首爾某間醫院用誘導分娩的方法催生，平安地誕下女兒Song，而HAHA今午透過Instagram上載抱住囡囡及與老婆拖手的照片，跟網民分享再做爸爸的喜悅。



他在文中說：「多謝向我們送祝福的所有人！我們的小女兒Song在2019年7月15日中午12時47分來到了媽媽的懷抱，高恩（Star）和Song都很健康！謝謝擔心我們的大家，昨天因為很慌亂，我一直都陪在高恩身邊。」



HAHA坦言連自己的想不到會成為三個孩子的爸爸，感到非常高興和感動，同時亦覺得心情沉重和悲壯：「長不大的男人要照顧未長大的孩子，過程雖然會很辛苦和困難，但比起辛苦，我更感受到很大的幸福，我會試着踏出充滿希望的第一步！金高恩...我的妻子，現在是我心目中的超級英雄，她在產房看到緊張的我，反而開朗地對我笑，我真的很尊敬她！在生第二胎時也笑得很開心的高恩，在聽到Song第一次哭聲時，便跟着一起哭，我也忍不住哭了。」



HAHA又特別多謝妻子：「高恩啊！今天捉住你兩隻手，永遠也不會放開，謝謝你選擇我，謝謝你替我完成想做超級英雄的夢想，我是有很多不足的老公，如果你有不喜歡我的時候和我違反約定的時候，請用閃光槍射我！老婆我愛你！」