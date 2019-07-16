楊潮凱唔敢露股　怕同呢個人比較！

藝人楊潮凱、崔碧珈（Anita）、內地女星呂佳容、模特兒張若錡與楊卓欣、台妹黃語辰到長沙灣出席寫真活動。楊潮凱萬紅叢中一點綠，問到如何突圍而出？他笑說：「大家都知我仔細老婆嫩，希望可以買本寫真助養我！（賣肉養家？）又唔係嘅，今次好開心，同攝影師溝通好好，效果好靚！（下年再出？）驚佢哋蝕錢呀！因為我對於紙質、物料都好高要求，用好貴嘅，希望摸上去藝術感重啲。（有冇朋友話買書？）都有，吳家樂、袁偉豪都話買，但唔知幾多本。」



他透露今次最大尺度是身穿泳褲：「我自己都好少見，平時多數着沙灘褲。（點解唔露股？）唔夠靚，而且袁偉豪舊年露咗，驚比較。（怕唔怕出寫真引嚟同志垂青？）唔怕，多個角度睇，而且開拓多一個市場都好！」他表示老婆有見證着他勁減磅，也有讚他「好叻」：「相佢覺得好靚，但就比較斟酌字型。（影完相有冇放肆食番多啲嘢？）其實拍攝第四日已經係咁食，依家肥番啲，而且整傷腰未做得Gym住。」



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