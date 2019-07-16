陳嘉寶法國有艷遇　爆老公嬲嬲豬！

靚媽陳嘉寶（Anjaylia）近日去咗法國旅行，連日嚟都喺網上甫咗唔少靚相。不過旅程話咁快就完，相信Anjaylia都好唔捨得，今日佢晒出一張喺法國街拍照，仲透露佢此行有艷遇，而老公黃頌祈知道後亦有少許不快：「每次看到別人從外地回來，大家不是都很喜歡問對方有沒有艷遇的嗎？這次我竟然有！雖然令黃先生有一點點不開心，但...緣分沒法控制呀！」之後Anjaylia又跳咗去講佢件衫：「話說在出發巴黎的前一天，我努力的在衣櫥裡（裏）翻來翻去，想要找出一條感覺隨性又舒服的boyfriend jeans去平衡已經相當搶眼的黑金外套和腰包。可是呀，試來試去感覺都不對勁...在最後一刻，發生了一件小意外，成就了我這身完美的造型。呀！不對！不只是完美造型，還是一宗美麗的緣分。」唔少粉絲都話好想知Anjaylia嘅艷遇故事，叫佢快啲同大家分享呀！



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