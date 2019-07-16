阿Sa自爆第2次雪卵　20粒等解凍做媽咪

英皇藝人蔡卓妍（阿Sa）抱病出席品牌活動，甫受訪就自爆於月頭進行第2次「雪卵」手術，欠缺休息之下體力透支：「要排舞台劇，攰得滯。（第2次雪咗幾多粒？）今次好過上次，加埋Total 20幾粒，夠啦！（點解要做第2次？）其實係一個保障，之後再拎番出嚟用要解凍，個存活率得7成，就未必用到，多啲就穩陣啲。」



「絕食」一星期



問到男友石恆聰有甚麼奬勵？阿Sa聞言大笑急「澄清」：「咁都關佢事咩？我自己嘢嚟。（可能將來關佢事呢？）關佢事先算啦，哈哈！」繼而轉話題指現時心急減肥，再爆為了可以靚靚出活動，「絕食」一星期澱粉質，齋食粉絲：「今次雪卵比上次肥。（肥咗幾多？）冇磅呀，肉眼都睇見，仲要去磅嚟證實？咁會好唔開心。尋日去探Joey（容祖兒）綵排，我話佢好瘦，然後佢一手插去我條腰，講咗句『你都好⋯做番啲運動』！」



阿嬌冇大肚



講到另一好姊妹鍾欣潼（阿嬌）日前出活動突然脹爆被疑有喜，阿Sa即時替阿嬌否認：「唔係！佢荷爾蒙失調，都有介紹個婦科醫生畀佢，幫佢約咗個時間，希望可以幫到手。（佢畀人話大肚有唔開心？）我唔可以代佢答，但係女仔聽到都會有啲唔開心嘅，不過佢係比較樂觀，最多一齊減肥。」為8月的舞台劇緊密排練的阿Sa，卻表示老師及演員都有提醒不要過瘦：「佢哋話太瘦會睇我唔到，但呢啲係自己對自己嘅要求，瘦啲起碼着衫唔使遮。」排練好辛苦？她大呻冇諗過會好攰：「嗰種攰係『陰』啲咁，舞台劇唔同拍戲，拍戲有後期剪接，但舞台劇係要演個過程，不過好開心，學咗好多嘢，又擴闊新領域，仲解決咗我嘅人群恐懼症。」



---------------

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



