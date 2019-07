歌手盧凱彤(Ellen)去年8月5日在跑馬地墮樓身亡,下月便是她的逝世1周年,好友們為她在港舉行《盧凱彤 Come What May 紀念音樂會》作為悼念。今日Ellen生前運用的社交網宣布音樂會將於8月29日開始,總共5場,演出嘉賓有「The Ripples Band and friends」。除了紀念音樂會外,還有「盧凱彤 Come What May 紀念展覽」,安排於下月26日至9月1日舉行。



