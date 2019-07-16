孖Terry玩拉筋　網友催Mandy回歸《愛回家》

藝人謝㺭圻（Jan，原名：謝芷倫）同「Terry」李偉健向來老友鬼鬼，二人曾經先後喺處境劇《愛．回家》系列兩輯中合作，戲裏戲外都默契十足。雖然Jan現時暫別《愛．回家之開心速遞》，不過最近兩人再次「同框」，一齊拍片挑戰玩拉筋帶，期間更笑料百出！



其實李偉健一向有經營自己嘅Youtube Channel，主要拍攝生活片、開箱、旅遊片等，而早前佢就網購咗一條拉筋帶大玩開箱，見佢做大字馬嘅時候痛到嗌晒救命，即獲網友大讚好笑。經過一輪苦練，佢決定再接再厲「雪恥」，今次仲搵嚟跳芭蕾舞非常出色嘅Jan玩埋一份，實行向高難度挑戰。



一開始，Jan率先表演，佢唔使兩三下手勢，就輕鬆完成前、後腳及側身一字馬等三套動作，睇到李偉健目瞪口呆，仲激動到拍爛手掌。至於到李偉健上場時，雖然佢動作明顯比上次純熟，但去到用後腳拉筋時，佢突然失重心向前仆低，嚇到Jan都忍唔住大叫，好彩李偉健反應快及時扶實，之後亦順利完成動作，總算有驚無險。唔少網友都表示好開心見到佢哋再次合作，仲話好期待Mandy（Jan劇中角色）快啲回歸《愛．回家》！



網民有話兒：

wxxter chxn：Terry 拉根比我想像中柔軟

Saxxh Kxxk：玩到道門都開埋，好好笑haha

sexlxna lxxw：兩個都好勁啊！下次搵埋大小姐同舅父一起嚟拉筋啦！

Chxxyl Yxu：Mandy好勁呀，希望快啲返愛回家啦



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