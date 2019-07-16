讚男友有承擔　陳煒自爆唔係姊弟戀

剛宣布「脫單」的陳煒出席「香港女童軍X龍皇美食慈善宴」，熱戀中的陳煒明顯容光煥發，提到與有「大鼻郭晉安」之稱的醫生陳國強（Dr. Aldous Chan）的戀情，她稱是剛剛開始，確實收到不少恭喜的短訊，像攞獎一樣。問到與樂易玲飯局是否慶祝拍拖？她稱是和樂小姐吃生日飯，對方都未見過男友。



做跟得女友



問到是否要答謝紅娘黃智賢？她笑言都要感謝對方，又指沒有特別跟黃智賢說過感情事，又坦言沒想戀情那麼快公開，自己也未準備好。講到跟男友出埠去研討會？她說：「因為佢好忙，真係相處時間都唔太多，難得佢出外就陪吓佢食飯。（嚟緊都係跟得女友？）咁我都要做嘢嘅。」



現在拍完手頭上的劇集，問到是否專心拍拖？她笑謂：「可以咁講。（Timing啱啱好？）緣分嚟。（最欣賞男友地方？）最初認識係喺佢公司做美容療程，都係好投緣好好傾嘅，好細心好關心。」陳煒更冧爆指男友是她粉絲，有看她的劇集，所以很話題較多。問到會否為男友公司生招牌？她說：「我搵拍廣告要畀錢㗎，我唔收公司都要收。」



講到有人爆料指陳煒是「小三」，並指陳醫生未離婚，問到對傳言可有不開心？陳煒表示：「唔係事實嘅事，我覺得自己冇需要做任何嘢去澄清，因為佢都已經解釋晒，佢講咗亦代表我答咗，佢都好有承擔，因好多係關乎佢身上，佢亦都好有承擔去答晒有問題，始終佢唔係圈中人，我覺得要佢去承擔都需要好多Energy先做到，我都好感激佢。」



擔心男友壓力大



而陳煒稱決定拍拖前都已清楚對方的一切，她亦知他有小朋友，但就未見過面。可擔心男友好大壓力？她坦言都擔心：「但佢比我樂觀好多，佢會為我分憂，所以好開心㗎，因咁多年嚟都係自己一個解決，依家有佢。」最後陳煒特別說要澄清，她謂：「佢唔係40歲囉，佢同我同年（45歲）㗎，所以唔好話係姊弟戀，呢樣嘢好重要㗎。」



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