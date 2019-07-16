遭家暴做小三未係最慘　林欣彤失聲最難頂

入行九年的林欣彤（Mag）最近簽約華納唱片重新出發，憑歌唱比賽《超級巨聲》一夜成名的她，其歌唱路並不平坦，她認為人生總要經歷過高低、磨練，令她更加珍惜所有，她一直緊記其座右銘「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身」，經歷過人生低潮，上了一課，人才會成長。她說：「好似之前失聲，明明終於開到個人演唱會又要取消，嗰陣時覺得好可惜，亦好唔甘心，原來做人唔係一味倔強就得，要能放能收，好似放紙鳶咁，要佢升得高、飛得靚，都要睇風向，唔係淨係一味放，有時要收吓，人生都係咁。」



去年她失聲時，盛傳是情緒病復發所致？Mag默認說：「壓力情緒問題係其中一個好大嘅影響，喺好唔開心嗰段時間，真係好辛苦，聲帶嗰種痛好似有刀鎅個喉，加上成日胃酸倒流，長期係好大影響。」出道至今一直被緋聞纏身，早年被爆遭男友家暴、又傳是「小三」搶人男朋友，但她覺得所有負面新聞都不及失聲慘，她說：「嗰三個月好辛苦，身為歌手冇得唱歌已經好慘，日常生活日仲有好多問題，原來把聲真係好寶貴。」失聲期間她試勻中西治療，怕打針的她連針灸都試過，她說：「頸、頭、肚都要落針，最高峯個肚試過有三十幾針，我由好驚打針，到慢慢克服咗。」



唱歌事業有華納這個靠山，感情上她笑言未有着落，她坦承早在一年前她都有心急過，她說：「嗰時都想拍拖，細個總覺得有人陪好啲，又眼見身邊朋友唔單只結婚，仲生埋仔，但依家我好享受一個人。」重情的她是否曾受傷害？她認為不可以怕被傷害而不去愛，每一段關係一定係好有愛先會一齊，她說：「唔應該話結局係要分手就寧願唔愛，反而咁樣先係軟弱，經過受傷但又可以重拾勇氣去愛，咁樣先啱，我覺得喺感情上有衝擊對我嘅事業都係好嘅，有呢啲經歷，唱歌、拍戲會更加有感情。」



她與天堂鳥成員Tyrese緋聞傳過不停，她笑言大家是好好朋友，將來可有發展機會？她說：「我諗暫時都唔會，依家嘅我好想專注事業先，畢境啱啱簽咗新公司，最想嘅唔係拍拖，係想快開個音樂會，已經籌備緊，應該今年可以開到，希望可以盡快公布。」



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