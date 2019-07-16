【屋企養貓】袁澧林點解突然愛上狗仔？

「文青女神」袁澧林晚上出席電影《小Q》慈善首映。家中有愛貓的她，因為拍攝該片而對犬隻加深了解：「我餵貓貓食嘢，佢哋唔係好理我，反而同狗狗互動比較多，佢哋主動啲，好可愛同好乖。」



談到有傳其前男友約網友到警署「gathering」，袁澧林變得煞有介事：「要回應嘅之前都回應咗，（拍拖）好耐之前大學嘅事，耐到都唔係好記得。」問當初分手，是否發現有人「有問題」、約會地點是否很奇怪，她三緘其口：「之前都答咗㗎啦。」



梁詠琪教女愛犬



有份主演的梁詠琪已睇過試片：「連配樂都未做好，但我就睇到喊，真係好感動。」她又表示當初決定接拍，是想向外傳揚愛狗的訊息。



是晚囡囡未有同行，不過她決定稍後會帶對方入場支持：「我屋企都有隻7歲狗女，佢同我囡囡建立咗深厚嘅友誼，我教囡囡要尊重佢。我囡囡依家唔想食嘅嘢，例如青椒就會餵隻狗食。」



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