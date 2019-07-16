一個自私的理由！任達華落柯打唔畀個女拍戲

影帝任達華、羅仲謙、楊采妮和郭晉安等，晚上到沙田出席主演電影《小Q》慈善首映禮。原著日本小說《再見了，可魯》作者秋原良平及石黑謙吾專誠來港支持，加上「女主角」布丁（戲中導盲犬小Q）與一眾導盲犬狗朋友現身，場面相當熱鬧。



拍戲期間任達華已與布丁建立深厚的友誼，難怪人犬重逢，布丁不斷向華仔「獻吻」，搞到任達華成面狗口水，他承諾布丁退休後，會爭取收養權，希望「一家團聚」。談到愛女任晴佳（Ella）近日為雜誌拍照大騷長腿，他開心表示：「佢身形比例似足媽咪，雙腳仲長過我，不過暫時我唔鼓勵佢拍戲，女仔捱更抵夜唔係咁好，屋企已經有一個我（拍戲）喇，亦私心希望佢多啲時間陪我。」



他又表示愛女最好輕輕鬆鬆影靚相，為成長每個階段留有回憶便可，即使當模特兒行貓步他亦唔批准。談到Ella開通微博吸納粉絲，他表示：「好似係啩，不過呢幾日我忙緊，未有時間同佢傾偈。」首映開場前， Ella與媽媽琦琦突然現身，不過眼見在場嘉賓眾多，即悄悄移步往戲院入場。



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另外，羅仲謙則表示大力支持導盲犬寄養，但要清楚考慮外在條件，例如狗隻活動空間0等。