打肉毒桿菌留住青春　陳浩民變馬里奧

藝人陳浩民與李若彤一同在內地出席活動，掀起了很多人的集體回憶，1997年無綫電視劇《天龍八部》中的段譽與王語嫣，時隔廿多年，二人罕有地合體，網民評李若彤的顏值和身材看不出有多少變化，年齡仿佛「凍住」了，依然是大家心目中的「女神」，反觀陳浩民卻被無情吐槽了一番。



每事都追求完美的陳浩民曾承認打過「肉毒桿菌美容針」，還將打針照片Po出來，舉動驚人，但勇氣可嘉。而近日留有小鬍子後，蘋果肌飽滿更惹眼，臉上看不到絲毫皺紋，笑起來表情卻僵硬無比。大批網友紛紛留言：「原來這麼帥的臉整瞎了」、「變化真的太大了，不是你說我是真的認不出」、「陳浩民是有多想不開！！！整甚麼容啊」，最後還被封為「馬里奧」！由於活動中突遇上暴雨，台下粉絲們冒雨不肯離開，陳浩民立即「跪謝」粉絲，場面感人！



因為近照引發的顏值爭議，陳浩民於凌晨透過微博發文回應：「哇～這麼多閱讀量～不是靠顏值吃飯的我居然靠臉上了熱搜榜第一位！下次大家見到我，努力、使勁地用美顏效果吧」。充滿幽默感！



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