宣娜送露股相　租流動寫真直播間冧粉絲

網絡主持宣娜（Sheena）到書展宣傳個人寫真集，打扮成低胸貓女郎出現，吸引十多名Fans撐場，打頭陣到書展宣傳的她表示隨書附送扇子給Fans，講到其他突圍招數，她透露明天在灣仔附近租用party room作為流動寫真直播間，跟Fans吃喝玩樂：「可以同佢哋慢慢簽名，或者我會畫畫送畀佢哋。（咁咪額外使多咗錢？）都要五位數，自己出！（出寫真仲要倒貼？）差唔多㗎！不過唔緊要，Fans一直好支持我，當做回饋佢哋。」她表示今次初版印了三千本，已預購了五百本，海外包括台灣及英國的訂單亦有近三百本。



講到相片最激一張露股照要抽起，她表示已印成postcard明天在活動中隨書附送：「因為書展出唔可以太誇張，會場版要健康啲。（拍攝時有冇尷尬？）我平時有玩開cosplay同影性感相，而且攝影師由細睇到我大，所以都ok。」



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