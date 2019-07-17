中韓婆媳育兒問題衝突　43歲咸素媛發文認錯

韓國43歲女星咸素媛與較她年輕18歲的內地網紅陳華，於去年2月在中韓兩地註冊結婚，同年12月18日首度榮升父母，順利誕下7.3磅重的中韓混血B女，囡囡不經不覺已7個月大。



而咸素媛與陳華夫妻檔參演的綜藝節目《妻子的味道》最近播出二人自從有了女兒後，咸素媛經常外出工作，陳華多留在家中照顧孩子，但咸素媛在鏡頭前不時向丈夫發火，惹來不少網民抨擊，更為陳華抱不平，直指他離鄉別井，到韓國生活卻要受氣。



昨晚播出新一集，奶奶特地到韓國幫忙照顧孫女，但咸素媛卻因湊B方式不同而出現婆媳問題，包括奶奶將蔘雞湯的雞肉放入口中嘴嚼再給孫女，又用自己放過入口中的湯匙直接餵給孫女等，均令咸素媛大感不滿。而節目播出後，咸素媛昨晚在社交網上傳節目截圖，並留言表示：「看到節目後，令我知道自己更多問題，我承認自己有錯，會逐點改變，不是說愛情是至死也在學習的嗎？我會懷着這份心生活的！」咸素媛在節目中表示，社交網有不少留言嗌她放過陳華，不少觀眾亦叮囑她要好好對待丈夫，不然不出兩年二人的婚姻便會出事，而陳華在節目中還反安慰妻子：「我沒關係，我通常瞓醒就會唔記得今日發生的事。」

