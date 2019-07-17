堅持冇攝嘢！楊潮凱出寫真下身激凸

藝人楊潮凱到書展宣傳個人寫真集，他表示以往都只是前來買書，曾購買袁偉豪及孫慧雪的寫真，但今年輪到自己出書，未知是否太緊張，昨晚發燒至38度，笑言因此今日打扮密實。

他表示今次在檳城取景，愈影愈開心，拍了9000張相，最終選了120張。他又表示拍攝期間有趣事，突然聽到有三個人大叫「衰人」，嚇了他一跳，原來是叫他《鐵探》的名字「正龍」，想不到劇集在當地有助他提升人氣。



講到現場的肖像backdrop是一張半裸穿棉褲照片，下身激凸，他笑言實屬正常：「因為着棉褲，正常係咁，我冇攝嘢，係designer設計，大家唔好集中呢度，睇吓腹肌，練得好辛苦㗎！（今次啲相有冇好性感？）有泳褲、內褲，對我嚟講都係大挑戰，好少咁暴露於人前，都有啲尷尬。」對於其寫真標價218元，是其中一本最貴的寫真，他直言因物料昂貴：「我用硬皮、燙銀、壓紋，呢啲都比較貴，所以要轉駕喺消費者度，都唔驚影響銷情，值得珍藏嘅。」





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