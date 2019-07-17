港姐：黃嘉雯晒線搶鏡　楊詠彤長腿反擊

十五位候選港姐到澳門為節目《香港小姐公爵特訓班》到澳門拍攝外景。佳麗們以晚裝示人，大熱佳麗黃嘉雯（Carmaney）騷「事業線」夠晒養眼、另一熱門楊詠彤（Katy）則晒長腿應戰。



有選美經驗的黃嘉雯面對密集式拍攝表示習慣，不覺得辛苦，每日都學到不少東西，覺得很享受。楊詠彤指雖然拍攝時間有點長，但也很好玩。問到面對黎耀祥、蕭正楠、曹永廉、黃浩然四位口才好的嘉賓，可有招架不住？黃嘉雯與楊詠彤皆表示嘉賓令她們感輕鬆，變得沒那麼緊張。黃嘉雯對於被黎耀祥讚有台型，但口才則需要改進，她說：「口才方面自係初哥，對住前輩心情會緊張啲，平時亦冇乜機會練習講嘢，會加緊訓練。之前學戲老師教我哋讀報紙去練口才。」



問到怎樣備戰？黃嘉雯表示：「會注意飲食同做Gym，自己雖然瘦，但希望練出肌肉，唔想成條柴咁，希望練到腹肌，依家努力緊。」楊詠彤謂會注意飲食和多做運動，希望令身體更有線條美，她又不覺得上圍身材輸蝕，認為最重要是勻稱。



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