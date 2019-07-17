孖阿旦玩雙打　孫慧雪爆畀自己身材嚇親

藝人孫慧雪及鄧洢玲（阿旦）到書展出席宣傳活動，兩人分別參與了多位模特兒的寫真合輯相集，並各成為封面人物。兩人是今日眾女中罕有的以雙人組現身活動，阿旦更稍露事業線，吸引大批龍友撐場。



雪雪表示照片都是生完BB後拍攝，對於被讚身材變得更好，她笑說：「都有人咁講，我睇番啲相，有啲都覺得好誇張。」阿旦表示每輯相片都與一些project有關，例如準備拍攝旅行節目及按摩節目：「最搞笑係拍攝其中一輯嗰陣，攝影師突然笑我如果唔生BB就嘥晒，我都唔明點解。（講緊你上面定下面豐滿？）我都唔明。（咁你想唔想生BB？）諗緊，但依家未有人選。」此時雪雪即提議即場徵婚，叫有興趣結識阿旦的朋友火速到現場買書，問到會否介紹男士給阿旦？她說：「研究下先，因為好多朋友都結咗婚。」



而問到何時再推出個人寫真集？雪雪說：「可能四十歲再出，如果到時大家仲想睇，攝影師話我到時可以做見習魔女！」阿旦亦表示要找到原因才再出寫真，例如準備生BB前。



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