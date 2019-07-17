呂佳容恨出自妻寫真：尺度可以性感些！

大陸女星呂佳容到書展出席宣傳活動，身穿花裙略晒事業線，首次來港出席書展活動的她早已聽聞這是個盛大活動，對於現場人多擠逼，她表示不擔心，早有很多出席各種活動的經驗。今次她是擔任寫真月刊的封面，問到有否計劃推出個人寫真？她說：「也希望有一本真正自己的寫真，但感覺及造型要再聽大家意見。（接受性感？）ok的，今次也不是太露，是女人味的感覺。（你拍劇為主，影性感相會否尷尬？）的確在內地拍電視劇都很保守，但拍照片尺度可以性感些，亦都想拍電影登上大銀幕。（如果要拍激情戲好似《色，戒》咁？）如果對手是梁朝偉，有一點可以。（本身有沒有偶像？）我很喜歡星爺（周星馳），看他的片長大，也喜歡劉青雲，一副好老公的臉。」



另一位馬來西亞代表張安琪，身穿粉紅連身裙到場，問到有何突圍方法？她表示自己來自馬國，算是比較特別，寫真內有裸背、內衣及泡泡浴造型，初版印了二千本，網上已預購了近一千本。



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