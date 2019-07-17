酒井法子分享教仔心得：做阿媽不能太囉唆

48歲日本凍齡女神酒井法子，相隔一年半重臨香港舉行粉絲見面會。她留港期間接受《東網》專訪。酒井出道33年，2009年驚爆毒案後，一直被日本藝能界封殺。經歷過演藝事業的低潮，她坦言：「雖然發生過很多事，但每次來到香港都獲歌迷熱情歡迎，所以我會好珍惜，往前看繼續努力。」



酒井去年獲委任做「兒童健全育成大使」，參與不少與兒童交流的活動。談到育兒心得，她表示不會命令小朋友做這些做那些，反而作為榜樣，在有需要時給予支持及幫助。她與前夫高相祐一所生的獨生子快將20歲，她笑言時間過得真快，可以與仔仔一齊飲酒慶祝。談到與兒子的相處之道，她直言：「做阿媽最重要不能囉嗦」，並希望仔仔能成為一個獨立、會體諒身邊的人，最重要是身體健康。



被問到想不想仔仔早日結婚？酒井笑言不心急做奶奶，希望兒子成為獨當一面的男人，能肩負照顧妻子的責任後，才慢慢成家立室也不遲。她又稱自己對婚姻沒有憧憬，但也希望能找到能互相尊重的另一半，陪伴度過餘生。



尊尼事務所的社長Johnny喜多川早前病逝，酒井表示：「雖然未曾直接見過他，但他在藝能界偉大及重要的存在，他建立的精彩的年代，培育了很多出色藝人，相信今後亦很難可以有人超越他的成就。」

