版權畀仔女　張崇德出書唔係為錢

歌手張崇德出席書展宣傳新書，獲得太太劉美娟和仔女現身撐場。崇德指今㳄是自己推出的第7本書：「過去連續3年都有出書，呢本就係第2本同親子有關。（小朋友有冇睇過你啲書？）佢哋中文麻麻，但我有講番內容佢哋聽。」又指自己從他們出世開始，便已製作BB音樂，直至現在他們睡前亦會聽。



問到目標賣出多少本？他説：「冇諗過，因為我第一本書係2004年出，到依家仲賣緊，所以我覺得同我啲唱片一樣，唔係一窩蜂係咁賣，同埋出咗書後多咗好多邀請做音樂嘅講座。」



崇德還透露原本第7本是英文書，因這本書較急推出，以致一度推遲：「希望英文書喺年尾或下年推出，呢本係講關於人生經歷。（出書係咪賺得多過做音樂？）梗係唔係，我諗出過書都明白，出書唔係為錢，要花好多心思。同埋出書流傳落去耐啲，所以我第時啲版權可以畀仔女，佢哋可以繼續賣。（養埋子孫？）賣得到就係。」





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