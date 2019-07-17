親力親為！陳明憙身兼統籌由主角變導遊

歌手久未有新歌出爐的陳明憙（Jocelyn），為去年尾至今年初忙於為音樂劇《愛在星光里》進行巡演，新作到最近才錄製完成，更邀請到大熱歌曲《小幸運》的台灣知名製作人Jerry C與她聯手炮製。她說：「其實呢首歌係我兩年前參加一個音樂創作交流營，我同Jerry喺凌晨時分一齊作咗呢首歌，早排我專登飛去台灣錄音，老師畀咗好多意見我。」



MV故事構思、場地一手包辨



她更希望透過音樂帶出環保訊息：「今個月尾我就會出發去四川，當地有一個大自然保育區，從來未試過有藝人入去拍攝，我哋好好彩，成功申請到可以入去拍MV，希望大家睇到咁靚嘅畫面，會更加珍惜地球，保護自然生態。」她還會去另外兩個截然不同的地方為MV取景，她說：「容許我先賣一賣關子，總之一個地方會好熱好熱，另一個地方就好凍好凍，同樣係屬於自然生態，如果我哋人類唔好好珍惜，呢啲咁靚嘅環境，就會永遠消失。」身為女主角的Jocelyn，原本可以舒舒服服，扮靚靚拍MV，但愛事事親力親為的她，今次整個MV的故事構思、場地，以至行程規劃，都由她一手包辦。



為病重嫲嫲戒肉食素



熱愛大自然的Jocelyn，早前回加拿大溫哥華順道到了北溫郊區欣賞自然美景，而此行更因為一件事，令她立下決心，加入「走肉」行列：「其實早幾年已經想食素，一來為環保，二來對健康都有幫助，直到上個月因為嫲嫲病重，我哋成家人返去加拿大陪佢走埋人生最後一程，令我更加明白到，要珍惜眼前所擁有嘅一切，所以開始逐步走肉，依家只會食魚，日常生活亦減少使用用完即棄塑膠物料，我希望用音樂、用行動，去感染更加多嘅人。」



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