網紅大堆頭出寫真　勝在人多！

網紅主播謝花花、飄飄兒、小伊淳（Chloe)、小白Snow、梁小恩和HaHa曦儀現身書展宣傳其寫真集，而這本寫真集是集結了9位主播，各有不同造型。花花和Chloe指最難忘的是在名車和名貴電單車上拍攝的造型，令二人十分興奮：「同埋我哋仲有水着同唯美造型。」



問到性感尺度能否接受全祼？她們均表示不能接受，小恩更指最重要是健康性感。至於再問到她們的底線，Chloe說：「都係T-back，不過冇試過影呢類型。」其她人則指三點式和內衣已是底線。



談到不少女星均拍攝內衣寫真，她們如何突圍而出？小恩說：「我哋有9個喎！多女仔取勝。」而提到9位集結一書，她們的分紅並不多，花花表示因為她們是勝出了一個主播比賽，才有機會出書，故並冇錢分：「當中亦會因名次高低而決定版面，我係第1位有30頁，飄飄兒係第2位有21頁，而第3位係Chloe有20頁。」



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