大露背谷新碟　李幸倪被阿倫搞喊

環球歌手李幸倪（Gin Lee）個人全新國語專輯《浮世繪》亞洲發片記者會在於北京舉行，暌違十年推出的第二張全新國語大碟的她，請得Universal Music環球音樂各地區高層代表、環球音樂大中華區環球香港董事總經理Duncan Wong黃劍濤等，與全國百多家媒體及到場嘉賓出席，環球音樂大中華區總裁暨執行長張松輝先生送上寓意「碩果豐盛」蔬果籃，預祝她的新作再創佳績。而身穿大露背白色長褲的她演唱了新專輯的第二首主打《以愛情的罪名》，更跟同公司的兼好友陳梓童（Tifa）合唱主打單曲《U&I》。



錄歌諗起劏房經歷



對她讚賞有加的前輩「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）更是驚喜現身支持及送花，令事先毫不知情的Gin激動，連番感謝「校長」的支持與厚愛。阿倫說：「Gin Lee是一位非常有天分的歌手，也是難得一見的實力女歌手。」又爆和她錄合唱歌《型人道》時，本錄了兩次就完成，可是他又覺得歌曲講追求理想，可以錄得可更好，便提議她想起曾住劏房及一個飯盒分兩餐食，結果她將辛酸的經歷融入歌曲時，效果好到全場幕後人也拍掌，故讚她的歌聲具感染力。她更一度感動落淚，阿倫親手為她拭淚，看見她的大露背，還笑言要毛巾幫她抹去背脊的汗水。



Gin Lee受訪時本請嘉賓錄片在記者會上播放，但不知校長願為撐她即日來回香港，除推出國語碟外，還將舉行巡迴，月底到台灣，下月回家鄉馬來西亞，又話以前出碟會自資買十張作留念，但今次為慶入行十周年，所以會乘十倍，買夠一百張。



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