【潮魅】黃美棋龐景峰率先演繹新季服飾

瑞士時裝品牌Bally日前在金鐘舉辦2019秋冬系列新品預覽，演繹新一季秋冬男女裝、鞋履、皮具及飾品。當日吸引多位城中名人及時尚達人，包括藝人黃美棋、龐景峰、郭慶彬、陳俊霆、關美薇、李靄璣、李慧茵、馮榕榕及江紀鋒等，率先一睹品牌新季服飾。



今季Bally以瑞士之旅作為系列主題，由當代角度出發，呼應瑞士山區的生活風尚。其最新系列「Peak Outlook」，是Bally向瑞士傳統和當地山巒呈獻的一闋頌歌，主打Mountain Peak圖案，以1955年的Bally標誌為藍本，化成鋸齒狀鞋邊，以圖像形式呈現於服飾上。該系列的靈感源自於挪威攝影師Jarle Hagen的人像照作品，滲入90年代流行戶外運動的生活風尚。1930年代的古董探險地圖，在絲質織花布和水墨印花皮革上重現。



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