【閨蜜睡房】栢天男29歲入行　靠飲咖啡減肥

獲封「新一代型男」的栢天男（Adam）模特兒出身，最近應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》邀請任嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）暢談入行經歷！今年37歲的他八年前入行，比起圈中很多的「小鮮肉」遲起步，但他卻自覺時間啱啱好：「雖然係有壓力，但變成原動力都係好事，早入行未必咁好！」



狂做運動飲咖啡



初入行時，雖然試鏡機會多，惜未被選中，然而從未打擊其演員夢，他說：「因為拍戲可以做啲日常生活未必有機會做嘅嘢。」擁模特兒身材的他，自爆當年接拍第一部電影時，被導演嫌肥：「全部人都話我應該減吓肥，嗰時我用咗兩個星期減十磅，狂做運動，唔食嘢，淨係飲咖啡，其實好唔健康，減到有啲忟，不過依家好好多。」



望與蕭芳芳合作



在演戲方面，他自覺經驗尚淺，很多角色、不論正反派他也想嘗試，對偵探懸疑的戲種最感興趣，希望將來有機會能與前輩蕭芳芳合作，他說：「好鍾意佢套《女人四十》，都好鍾意喬宏，可惜已經冇機會合作。」想知更多「型男」Adam的愛情故事、他的擇偶條件，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》！



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