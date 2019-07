「狂迷」發喜帖請飲　周柏豪離婚再娶？

現年34歲的型男周柏豪(Pakho)於2016年11月,在泰國布吉與拍拖10年、陪他經歷事業高山低谷的女友Stephanie低調舉行婚禮,為保護注重私隱的愛妻,柏豪發放的婚照只見新娘背影,直至近年他才鬆口分享恩愛點滴,去年更自爆為冧太太而炮製新碟,而且打算生BB!不過,昨日有讀者爆料指他與太太已「離婚」,並與一名叫「Linda」的「新歡」展開新生活,又提供一張「喜帖」,寫明「Linda and Pakho Chau」於8月18日在尖沙咀一間五星級酒店舉行婚宴,敬請來賓出席觀禮及飲喜酒。



自稱已改姓「周」



翻查該「喜帖」被發現的社交網,當中有護照相片顯示新任「周太」Linda年約40歲,面圓圓體態豐滿,不時於網上狂甫柏豪的單人照,但未見合照。而她近月似忙於辦喜事,頻上載婚紗照、洋服店卡片、結婚公仔及出嫁用的紅傘等,並留言:「媽爸妹,我快搬家了」及「周柏豪已和Stephanie離婚了」,又在鑽戒照留言:「To my PH with endless love」。



幾日前,她更自揭「周太」身份,寫道:「l am Pakho Chau's housewife. You can call me…Linda Chau already」,直情跟埋柏豪姓!而其上載的最新圖片,是3日前的兩張凸肚皮特寫,並留言:「imperfect with you aside(沒有你在身邊就不完美)。」及「Healthy state.(狀態健康)。」



經理人:唔係事實



至於柏豪的社交網最近完全沒有異樣,主要是Sell自家品牌服飾及上載工作照,最近一張兩個蛋撻照中,他更留言:「早收工已很滿足,回家還有最愛的曲奇蛋撻」,隔空放閃有人為他買定甜品,似乎與太太依然相當恩愛,估計待嫁的「Linda」可能是他的狂迷而已!對於傳聞,柏豪經理人昨日只說: 「唔係事實嘅嘢唔回應。」



