「狂迷」發喜帖請飲　周柏豪離婚再娶？

現年34歲的型男周柏豪（Pakho）於2016年11月，在泰國布吉與拍拖10年、陪他經歷事業高山低谷的女友Stephanie低調舉行婚禮，為保護注重私隱的愛妻，柏豪發放的婚照只見新娘背影，直至近年他才鬆口分享恩愛點滴，去年更自爆為冧太太而炮製新碟，而且打算生BB！不過，昨日有讀者爆料指他與太太已「離婚」，並與一名叫「Linda」的「新歡」展開新生活，又提供一張「喜帖」，寫明「Linda and Pakho Chau」於8月18日在尖沙咀一間五星級酒店舉行婚宴，敬請來賓出席觀禮及飲喜酒。



自稱已改姓「周」



翻查該「喜帖」被發現的社交網，當中有護照相片顯示新任「周太」Linda年約40歲，面圓圓體態豐滿，不時於網上狂甫柏豪的單人照，但未見合照。而她近月似忙於辦喜事，頻上載婚紗照、洋服店卡片、結婚公仔及出嫁用的紅傘等，並留言：「媽爸妹，我快搬家了」及「周柏豪已和Stephanie離婚了」，又在鑽戒照留言：「To my PH with endless love」。



幾日前，她更自揭「周太」身份，寫道：「l am Pakho Chau's housewife. You can call me…Linda Chau already」，直情跟埋柏豪姓！而其上載的最新圖片，是3日前的兩張凸肚皮特寫，並留言：「imperfect with you aside（沒有你在身邊就不完美）。」及「Healthy state.（狀態健康）。」



經理人：唔係事實



至於柏豪的社交網最近完全沒有異樣，主要是Sell自家品牌服飾及上載工作照，最近一張兩個蛋撻照中，他更留言：「早收工已很滿足，回家還有最愛的曲奇蛋撻」，隔空放閃有人為他買定甜品，似乎與太太依然相當恩愛，估計待嫁的「Linda」可能是他的狂迷而已！對於傳聞，柏豪經理人昨日只說： 「唔係事實嘅嘢唔回應。」



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