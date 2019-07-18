韓裔男星Mike呻新片演李小龍壓力大

由荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time ... in Hollywood）下周將率先在香港上映。影片背景為60年代的荷里活，除了有大導演波蘭斯基（Roman Polanski）與影壇巨星史提夫麥昆（Steve McQueen）出現之外，仲有當年在美國搵食的李小龍！而美籍韓裔新星Mike Moh就飾演小龍一角。



原來特技人出身的Mike亦係李小龍的忠粉，他說：「我自細已當Bruce（李小龍）為我嘅英雄。能夠有機會飾演Bruce簡直就係美夢成真。我開始試鏡時已知道個角色係李小龍，但我努力才爭取到個角色。我獲取錄前經過四輪試鏡。整個選角過程花了差唔多兩個月，那絕對係我人生中最長嘅兩個月！」



據Mike透露埋位前花了好多工夫準備：「每次要演真實人物角色都一定增加壓力，因為觀眾已對個角色有認知。尤其個角色仲要係李小龍，那就更加多雙倍壓力。我花咗好多時間去研究Bruce嘅聲線、動作同打扮。喺未成為超級巨星之前，佢當時嘅心態係60年代嘅一個人同藝術家。我不單止依靠佢嘅電影作品年表，仲靠睇佢當時一啲訪問。」



除了可以演李小龍之外，Mike亦有機會同兩大男神畢彼特（Brad Pitt）與里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作。不過原來Mike最開心都係可以與在片中飾演經理人的金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）同片！Mike表示至今仍好難相信自己個名可以同阿爾平排，而他亦大讚畢彼特好專業。



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