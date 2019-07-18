翻生李小龍起底　跆拳道黑帶曾拍過港產片

最近在昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time ... in Hollywood）中飾演李小龍的韓裔男星Mike Moh原來屬有料之人！據知Mike年幼時因睇完港美合資的賣座動作片《忍者龜》（Teenage Mutant Ninja Turtles）及卡通片集《恐龍戰隊》（Power Rangers）之後開始對跆拳道產生興趣。12歲已開始學跆拳道，兩年後已是黑帶高手！長大後Mike亦參與過世界跆拳道大賽並奪取冠軍。後來亦在威斯康辛州開設名為Martial Arts（武術）的武館，他更擔任導師。他更因此而認識妻子Richelle Kondratowicz，妻子亦是黑帶五段的跆拳道高手。三名子女亦步父母後塵習武。

2014年，Mike憑《街頭霸王》網劇《Street Fighter: Assassin’s Fist》中阿龍（Ryu）一角上位。而原來Mike初出道時亦來港接拍過港產片《寶貝計劃》，他在片中有演出之外亦擔任龍虎武師。



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