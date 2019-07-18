孤注一擲！何弘軒掟成副身家出歌

已經有兩年沒有推出新歌的何弘軒（Alan），這段時間一直在裝備自己，作曲、練歌、做生意，儲到積蓄後，並將血汗錢投資在音樂上，新歌《初生圓》由籌備到錄音，拍攝MV、宣傳，都是他自資的。



拍攝《初生圓》MV當日，一直在下雨，原本希望拍外景的Alan惟有改變策略：「其實本身喺室外拍攝，但我哋係雨神嚟嘅，每一次拍外景都會落大雨，今次仲誇張，連續三個星期都一直落大雨，所以我哋最後都搵咗一個室內景拍攝新歌MV。呢首其實係幾輕快同Sweet嘅歌，但MV裏面係冇女主角嘅，只得我自己一個。」MV找來很多演員參與拍攝，他們會演繹發生在社會上一些比較黑暗、邪惡的事如貪婪、打架、偷窺裙底等，很多社會上不太好的事，都會出現在這個MV內。



問到今次出歌投資了多少？他笑言：「拍攝MV同宣傳，我諗都花費咗六位數字，希望大家可以支持我嘅新歌，支持我呢個少少夢想，希望啲錢唔會掟晒落鹹水海。」將兩年的積蓄花在新歌上，Alan的確是孤注一擲，他希望可以有好成績，因為在香港做音樂真的不容易，所以希望香港的朋友可以支持本土音樂。



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