東方日報C1：書展開鑼孫慧雪收千萬飯局邀請

書展昨日開鑼，一眾寫真女各出奇謀搶風頭，有制服誘惑，亦有1：1人形攬枕大特賣，當中以孫慧雪（雪雪）、崔碧珈人氣最盛，台妹黃語辰則靠低胸「吸睛」！擁33C上圍的雪雪笑指生B後身材更有睇頭，未知是否因此惹來飯局邀請，對方更開價一千萬！



為期七日的香港書展昨日在灣仔會展開鑼，推出寫真集及新書的模及女星紛紛出招吸客。雪雪與鄧洢玲（阿旦）一同現身，吸引大批龍友撐場，現場逼到人貼人。雪雪的寫真照是生B後拍攝，獲讚身材更澎湃，她笑說：「我睇番啲相，有啲都覺得好誇張。」談到拍攝趣事，阿旦說：「影其中一輯相嗰陣，攝影師突然笑我唔生BB就嘥晒，我都唔明點解。（講緊你上圍定下圍豐滿？）我都唔明。（咁你想唔想生？）諗緊，但依家未有人選。」雪雪聞言提議即場徵婚，呼籲有興趣識阿旦的朋友火速買書。



不少女藝人都收過飯局邀請，雪雪雖然已婚兼育有囝囝Riley，但仍未能幸免，她在社交網上載一張對話截圖，有人出價一千萬邀她出席飯局，惟她不為所動，更立即封鎖對方。



台妹黃語辰按摩升Cup



而雪雪出席活動期間，台模黃語辰同時段現身書展，兩人隔空比併！黃語辰穿低胸裝施展D Cup誘惑，她透露此行來港五天，寫真換了二十個造型，有內衣、比堅尼及穿西裝的中性造型，其中以大露背晒股的照片最性感。她表示寫真集籌備了兩年，之前體重達60公斤，在經理人鼓勵下減掉15公斤，問到可有降Cup？她笑言因每日按摩胸部，反而由C升到D Cup。



Mimmy Ma拆穿淫媒陷阱



同樣人氣爆燈的崔碧珈（Anita）穿低胸裝大晒四吋事業線，問男友可有買書？她說：「冇男朋友呀！（吳浩康呢？）係朋友啫！佢拍緊戲，唔得閒理我。（留書送畀佢？）佢可以自己去便利店買。」問到再次出寫真有否壓力？她說：「今次有文字內容，冇得比較，亦有其他國家翻譯版本。（今年有唔少Model出書，驚唔驚比較？）我嗰本唔係純相集，而且粉絲群唔同。」



瞓身殺敵的Anita連走兩場，宣傳新書後再出席簽名會，吸引不少男Fans排隊，她簽名時送上肖像貼紙，又應他們要求合照，有求必應！



除了雪雪外，現育有五歲及兩歲小朋友、前模特兒Mimmy Ma以筆名「馬名圓」推出新書，昨日分享時大爆當年有淫媒以工作名義聯絡她，故提醒有興趣入行的女生勿上當。



楊卓欣爆吳卓羲𢱑相睇



網絡主持宣娜昨日以低胸貓女郎造型現身，吸引十多名Fans撐場，她表示會隨書附送扇子。問到可有其他突圍招數？她透露今日會自掏五位數字，租用灣仔附近的Party Room做寫真直播間，與Fans吃喝玩樂回饋他們的支持。提到寫真中的露股照要抽起，她稱已打印成Postcard，會在今天的活動中隨書附送。



至於楊卓欣（Cherry）穿上中學生體育服宣傳「搶灘」，透露最近與吳卓羲合作拍劇，問到會否送上寫真？ 她說： 「佢都知我出，有講笑叫我送本畀佢。」



激凸楊潮凱隨時轉基！



藝人楊潮凱昨日宣傳個人寫真集，提到現場的布景板印有其赤膊及下身激凸的照片， 他笑說：「着棉褲正常係咁，我冇攝嘢，大家唔好集中呢度，睇吓腹肌，練得好辛苦㗎！（今次啲相係咪好性感？）有泳褲、內褲，對我嚟講都係大挑戰，好少咁暴露於人前，有啲尷尬。」



他舉行簽名會時獲好友黃嘉樂、傅嘉莉和孫慧雪捧場攞簽名，提到有機會成為同志對象，他笑說：「都冇得擔心，係自由意志嚟，咁成為幻想對象都係光榮事，證明有本錢！」問太太會否擔心他中途「轉基」？他笑說：「個女啱啱出世，唔會住。（即係將來會？）人生嘅嘢唔敢講㗎！」



張若錡抄橋出攬枕



23歲模特兒張若錡穿低胸裝兼露出小蠻腰現身，她表示會推出限量一百個1：1肖像攬枕供Fans選購，問會否擔心他們對攬枕曳曳？她笑說：「有Fans肯攬住佢瞓覺，我都會覺得好幸福！（知唔知好多年前都有人出過攬枕？）係呀！但公司話呢幾年冇人出，當年佢憑呢條橋爆紅， 所以我都想試吓，其實我仲會出立體滑鼠墊，都賣得好平， 所以冇乜錢賺。」



呂佳容為梁朝偉獻身



內地女星呂佳容首次來港出席書展，笑言早已聽聞活動盛大。談到過往拍劇為主，今次卻影了多輯性感寫真照？她說：「的確在內地拍電視劇都很保守，但拍照片尺度可以性感些，也想拍電影登上大銀幕。（如果要拍激情戲，例如《色，戒》？）如果對手是梁朝偉，有一點都可以。（有沒有哪位偶像？）很喜歡周星馳，看他的片長大，也喜歡劉青雲，一副好老公的臉。」



至於馬來西亞代表張安琪（Angela）笑言前日曾去會展「踩場」，期間巧遇謝賢，集郵時獲對方讚靚。



Rose Ma挑戰全裸



網紅Rose Ma穿吊帶裙現身宣傳寫真集，有過百名粉絲支持，她說：「有啲粉絲話會買幾十本，最勁嗰個仲話買一百本！（目標賣幾多？）成績同上年差唔多已經好開心。」提到同期有不少寫真推出，她表示最想買溫碧霞的寫真：「我睇咗佢啲相好吸引，好想去買！（視邊個為勁敵？）都係溫碧霞，不過又唔可以話係對手，因為佢係我學習對象。佢Keep得好好，羅霖都一樣。」



講到「戰衣」似乎不夠性感，她說：「唔一定靠性感贏，我靠寫真內容已經夠，題材較大膽，有同性之戀同機械人。（下次挑戰全裸？）唔排除全裸背脊，我都係堅持三點不露。」



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/