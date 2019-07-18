全情投入寫歌詞　陳卓瑩喪喊嚇親媽咪

歌手陳卓瑩（Cherry）早前到日本放一個星期假，順便吸收創作靈感，Hea咗幾日，她說：「都係出去買吓嘢食、做吓Gym、散吓步，大部分時間會留喺房間睇電視、寫歌、畫畫、睇風景、發呆咁啦……日日如是。」不過Cherry為自己定下奮鬥目標：「每日都會抽3至4個鐘頭去做Gym，做吓運動健康啲啦，訓練自己一邊跑步、一邊唱歌，練肺部功能，希望自己唱歌穩定性高啲、夠氣啲！」



Cherry透露第三首單曲即將錄音，一如既往由自已執筆填詞。歌名叫《我信的》，是一首國語的傷心情歌，以承諾與謊言為主題，利用諷刺的歌詞寫出自己的感受：「可能因為歌詞每次都寫自己，加上咁啱人在日本，一個人身在異地，更加有靈感，所以每次寫歌詞都喊到變慘慘豬，今次都唔例外，又搞到成日嚇親香港嘅屋企人，因為嗰次填詞時，自己又眼濕濕，媽咪啱啱打視像電話畀我，接通後，媽咪喺畫面上見到我喊，大叫『陰功』，亦好驚我出事，見到嚇親媽咪，立即解釋，仲笑番唱歌氹媽咪。」



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