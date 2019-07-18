廝殺姊妹　大S爆小S搞到屋企火燭

台灣藝人徐熙媛（大S）為節目《我們長大了》擔任嘉賓，紥了辮子配搭親自設計的耳環，造型十分少女味，感覺像當年《流星花園》的「杉菜」！她在節目中分享一對子女互動的趣事，之前都是姐姐主動攻擊弟弟，但現在弟弟3歲會走會跑，變成是他主動逗姐姐玩，她笑言每次打電話回家總是問兩姐弟：「今天打起來沒？」



大S又自揭沒有人比她跟妹妹徐熙娣（小S）更會互相傷害，指小S兒時有很多𤓓事，有次家中停電：「我們只能摸黑點蠟燭洗澡，洗澡後小S因怕蠟燭而沒吹熄，導致蠟燭溶到洗衣機蓋上，最後燒着了洗衣機，濃煙吸引樓下鄰居注意，衝上來說我們家失火，我們才在濃煙中逃生！」媽媽回家得悉此事，認為是大S沒有管好小S，所以大S被教訓了一頓，反而小S一點事都沒有，還躲在房門後偷笑。



大S與小S曾一齊主持節目長達七年之久，當時每天都見面，但有次因為她要到廣州拍戲三個月，小S不捨她，就在節目上爆喊，又為大S舉行歡送會，網友即大讚兩人感情很好



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