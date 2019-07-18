新劇拍申世京　車銀優太靚仔嚇窒李知勳

曾拍韓劇《我的ID是江南美人》、有「臉蛋天才」之稱的韓國男團ASTRO成員車銀優，與申世京主演的新劇《新入史官丘海昤》昨晚首播，並在每週三、四晚上十點於 Netflix 同步更新。一眾主演昨日在首爾舉行記者會，首次演古裝劇的車銀優坦言有壓力，但一看到劇集後便覺得超有感覺，爽快答應接拍，而第二男主角李知勳就笑言雖然自己在爸媽眼中是帥哥，但看到車銀優後，便忍不住驚嘆「臉蛋天才」的魅力。



至於女主角申世京就期待藉由丘海昤一角讓大家對朝鮮女性有所改觀，她指讀劇本時覺得故事相當有趣，希望讓大家看到在朝鮮時代父權主義的國家中，也是有追求自由和理想的女性，而平時經常飾演壞人的朴基雄就很開心可以在這部劇集中成功轉型。



《新入史官丘海昤》描述19世紀朝鮮史上假想的新進女史史官丘海昤的宮廷生存記，以及她與「島遠大君」李棽之間愛情故事。導演姜一修指第一次試鏡時，一看到車銀優就覺得很有感覺，兩人二話不說便決定合作，而ASTRO的隊友亦十分支持他，送上咖啡車為他打氣。



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