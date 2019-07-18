重提《鐵達尼號》　里奧仔因乜事被畢彼特瑪歌圍攻？

荷里活三大影星畢彼特（Brad Pitt）、里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與瑪歌羅比（Margot Robbie）早前宣傳新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）而接受美國音樂頻道MTV訪問。



在訪問中，主持人重提里奧仔舊作《鐵達尼號》（Titanic）片尾捨己救愛人一場經典戲，問他有冇諗過那道門可唔可以容納到Jack（里奧仔角色）？里奧仔即時「紅都面晒」以笑遮醜回答：「我唔評論。」之後畢佬與瑪歌仍「唔生性」繼續你一言我一語寸里奧仔。畢佬追問他當時能唔能夠上埋去？而瑪歌就形容那場戲是「現代電影之中最大的爭議。」而里奧仔即和應：「係史上！」之後瑪歌繼續咬住唔放問里奧仔：「你嗰時有冇畀意見？如：『我哋係咪應該整道門細啲，等我...」里奧即插嘴撓埋雙手好無奈咁笑住回答：「一如我所講，我唔評論。」畢佬即時打圓場：「好友，呢個係電影魔法。」

片段出街後立即惹來網民紛紛留言討論，有網民同情里奧仔：「可憐嘅里奧仔，佢一定係畀人問過呢條問題過千次。😂 」



查實里奧仔咁老尷係有原因，《鐵》當年上映時好多影迷都對那場戲爭論，認為道門好大可容納Rose之餘亦可容納埋Jack，所以Jack根本唔駛死。亦有心水清的《鐵》fans貼圖更正那道並不是門而是門框。





