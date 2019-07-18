入行20周年　蔡依林去Trip自認醜小鴨

台灣天后蔡依林18歲入行，前日（16日）係佢入行20周年，佢冇大肆慶祝，反而選擇而一班好姊妹出國遊玩，更不時將相片放於社交網站，與大家分享她休閒的旅程，但就玩到得意忘形，連自己入行20年大日子都唔記得，佢喺微博寫上：「後知後覺 現在才知道昨天是甚麼日子！」她又回顧廿年嚟嘅點滴：「說實話，看了八百次那些令我想鑽地洞的初見面，還是有點害臊，尷尬 尷尬 尷尬。 那位不太適合演藝圈的醜小鴨女孩，可不知道嚇壞了多少人！亦步亦趨，在追逐快速功成名就的迷宮中游走，一走竟走了20年～」



跟住又講番佢依家嘅心聲，自從今年金曲獎唔行紅地氈，可見到佢已好有主見，唔想隨波逐流，寫上：「20年後，滿滿的工作不再等於她的生活。滿足外界，也不再是她的唯一指南針。她喜歡自己，變得容易許多。她享受孤獨，變得自然更多更多。她，依舊對甚麼都好奇，只是多了勇敢，多了自己。 」



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