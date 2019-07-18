神志不清拍片　蕭亞軒精神狀況令人擔憂

台灣歌手蕭亞軒（Elva）自去年三月因身體出現問題，一直休假至今，年半冇見佢，當中就有傳出佢身患重病，又曾被拍得拖細16歲小鮮肉返香閨，但係佢依然堅持神隱，最多都係更新社交網當見人。不過今朝近清晨6點，佢忽然上載咗一條自拍片，片中佢明顯神志不清，情況令人擔憂！



Elva在片中神情恍惚，明顯一頭亂髮，時而閉眼時而沉默，又多次摸面傻笑，喺1分鐘嘅自拍片中更兩次喺鏡頭前秒睡，更疑似飲醉講嘢語無倫次，當中佢就透露自己人在北京，又表示：「我好想我的小孩！我不知道要講甚麼，我會讓我自己慢慢的看到開心的自己跟你們想要看到我，和我想看到的自己。」當佢講到5點幾係平時睡覺時間後，影片結束。而片段付文就寫道：「半夜我好想我的毛小孩，可是我肚子餓了，吃完我就會睡了掰。」唔少網友睇完都大呼心噏同擔心，紛紛表示呢個唔係大家認識嘅蕭亞軒。



之後Elva公司在微博上對此回應稱：「會發生這樣的情况是因為蕭亞軒的狗狗（毛小孩）生病，她很着急也很擔心，半夢半醒狀態，露出的這個視頻。抱歉讓大家擔心了。」





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